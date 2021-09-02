رونالدو يحصل على رقم 7 مع مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن نادي مانشستر يونايتد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على الرقم 7 ليرتديه مع الفريق عقب العودة لأولد ترافورد، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال مانشستر يونايتد أن اللاعب البرتغالي حصل على القميص الذي اشتهر به، خلال عهد الأول مع الفريق، ليستعيد التاريخ الطويل للرقم المميز بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد.

وتنازل ايدينسون كافاني مهاجم الفريق عن الرقم لصالح رونالدو، بعدما ارتداه الموسم الماضي، وخلال مباراة الفريق أمام وولفرهامبتون في الموسم الحالي.

وسيحصل كافاني على رقم 21 الذي اشتهر به في منتخب أوروجواي.

ويمكن أن يظهر رونالدو لأول مرة مع مانشستر يونايتد بعد عودته أمام نيوكاسل 11 سبتمبر الجاري، حيث ستكون المباراة على مسرح الأحلام أولد ترافورد.

وانضم رونالدو إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف قادما من يوفنتوس، بعد 12 عامًا من رحيله في صيف 2009