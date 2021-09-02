كرة سلة .. الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب الاتحاد رامي إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

اقترب الزمالك من التعاقد مع رامي إبراهيم لاعب كرة سلة بالاتحاد السكندري، من أجل دعم فريق السلة بالنادي الأبيض إستعدادا للموسم المقبل.

وأشار مصدر بالزمالك ليلاكورة أن التعاقد لاعب السلة بالاتحاد يأتي ضمن صفقة انتقال مدافع الزمالك محمد عبد السلام لاعب الفريق إلى الفريق السكندري.

وأضاف المصدر من خلال تصريحاته لمصراوي:" المفاوضات تسير بشكل جيد واللاعب يقترب من الانضمام لنادي الزمالك، هناك بعض الأمور والتفاصيل التي يتم التفاوض عليها في الوقت الحالي قبل أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة."

ويسعى الزمالك بطل دوري السلة لتدعيم صفوفه إستعدادا للموسم المقبل.

وجدير بالذكر أن الزمالك أعلن عن التعاقد مع اللاعب إدجار سوسا الذي يحمل الجنسية الأمريكية للعب لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل