اتحاد الكرة يُعلن تعذر انضمام النني لبعثة المنتخب المغادرة للجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

أعلن اتحاد الكرة، تعذر التحاق محترفنا بصفوف نادي آرسنال الإنجليزي، محمد النني، لبعثة المنتخب الوطني التي ستُغادر إلى الجابون.

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا على نظيره الجابوني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم الأحد المقبل.

وأشار اتحاد الكرة، إلى أن طبيب المنتخب، محمد أبو العلا، قد تلقى تقريرًا طبيًا من الجهاز الطبي لنادي أرسنال الإنجليزي يؤكد تعذر لحاق اللاعب ببعثة المنتخب؛ لتعرضه لإصابة عضلية خلال تدريبات فريقه اليوم الخميس.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالتنويه إلى أن رئيس اللجنة التي تُديره، أحمد مجاهد قد بذل مجهودًا كبيرًا؛ لإنهاء اتفاقه الرسمي مع نادي الأرسنال بخصوص انضمام اللاعب لبعثة المنتخب في الجابون.