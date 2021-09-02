الأهلي يُعلن طبيعة إصابة أكرم توفيق.. ومدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، أحمد أبو عبلة، نتائج الفحوصات التي خضع لها لاعب فريقه أكرم توفيق عقب إصابته خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطني.

وكان أكرم توفيق، قد غادر معسكر المنتخب الوطني قبل مباراة أنجولا عقب إصابته خلال التدريبات ليستدعي المدير الفني للمنتخب، حسام البدري اللاعب أحمد توفيق بدلًا منه.

وأشار أبو عبلة، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، إلى أن نتائج الفحوصات التي خضع لها أكرم توفيق أثبتت إصابته بشرخ في عظمة الوجه بعدما أطلع على الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للمنتخب الوطني مع إجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاعب، بالإضافة إلى بعض الأشعات المقطعية التي أثبتت تعرضه للإصابة بشرخ في عظمة الوجه، استلزمت عرضه أيضًا على طبيب تجميل لتخييط موضع الجرح بعملية تجميلية.

ونوه رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، إلى أنه بعد الوقوف على حالة اللاعب بشكل تام وبعد مطالعة جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي والاكتفاء بالعلاج التحفظي فقط، قائلاً:"اللاعب يحتاج فترة زمنية تصل إلى أسبوعين، وبعدها سيعود بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية مع ارتداء واقي وجه (ماسك) لفترة زمنية قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع أخرى".

وأتم أبو عبلة تصريحاته بالتنويه إلى أنه بدأ التنسيق مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة لتصنيع الماسك الخاص باللاعب، بعد الحصول على المقاسات الخاصة به، تمهيدًا للحصول عليه في أقرب وقت ممكن لتجهيزه للاعب لارتدائه عقب انتهاء فترة الأسبوعين.