رسمياً.. كريستيانو رونالدو بالقميص رقم 7 مع مانشستر يونايتد

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 بعد عودته إلى أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي 2021.

واشتهر النجم البرتغالي بارتداء رقم القميص 7 الأسطوري خلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، والآن تأكد رسمياً أن رونالدو سيضعه على ظهره مرة أخرى بعد تخلي الأوروجوياني ايدينسون كافاني على الرقم الذي ارتداه الموسم الماضي.

‏ وقال كريستيانو رونالدو بعد حصوله على رقمه المفضل “لم أكن متأكدًا إذا كان من الممكن الحصول على القميص رقم سبعة مرة أخرى، لذلك أود أن أتوجه بشكر كبير إلى إيدي [كافاني] على هذه الالتفاتة الرائعة”.

وشارك رونالدو في المواسم الستة الأولى له في النادي، بين عامي 2003 و 2009، في 292 مباراة وسجل 118 هدفًا، وفاز بتسعة ألقاب بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا 2008، بالإضافة إلى أول كرة ذهبية في مشواره في نفس السنة.

وسبق أن ارتدى القميص رقم 7 أساطير النادي الانجليزي مثل جورج بست وبريان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام، والآن، يعود إلى الرجل الذي خلف بيكهام بالرقم، كريستيانو رونالدو بعد غياب دام 12 عاماً.

وستكون أول مباراة لمانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي والتي يمكن أن يعود فيها رونالدو إلى أولد ترافورد بالقميص رقم7، أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت 11 سبتمبر ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.