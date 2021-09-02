نتيجة مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022 «رأس الشهراني تُكمل روعة الريمونتادا»

تعرف على نتيجة مباراة السعودية وفيتنام في افتتاح مباريات الفريقين بالمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

قلب المنتخب السعودي تأخره أمام ضيفه الفيتنامي بهدف في الشوط الأول، إلى فوز رائع في الشوط الثاني بنتيجة 1/3، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021.

وتقدمت فيتنام بهدف مُبكر للغاية، سُجل في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، حمل توقيع اللاعب نجوين كوانج إثر تصويبة صاروخية من مسافة 18 ياردة تقريبًا، بعد استغلاله لهفوة فادحة في التشيت من مدافع منتخب السعودية لكرة عرضية أرسلت من الرواق الأيسر لفيتنام.

في المقابل، أهدر المنتخب السعودي وابل من الفرص السهلة بسبب تسرع لاعبيه، خاصةً مهاجم نادي اتحاد جدة فهد المولد الذي إنفرد في الدقيقة 28 وراوغ الحارس، لكنه تأخره في التسديد ساعد المدافع على اللحاق به ليبعدها إلى ركنية.

وأجبر المدير الفني لمنتخب السعودية، هيرفي رونار، على إجراء تغيير مُبكر بسبب إصابة لاعب وسط الهلال عبد الله عطيف، ليشرك محمد كنو بدلاً منه في الدقيقة 18.

مع بداية الشوط الثاني، انقلبت المباراة رأسًا على عقب بطرد لاعب فيتنام «دو دوي مانه» بالبطاقة الصفراء الثانية وحصول المنتخب السعودي على ركلة جزاء في الدقيقة 54، نفذها بنجاح نجم الهلال «سالم الدوسري» ليعادل النتيجة 1/1.

وأسفر الضغط السعودي عن الهدف الثاني في الدقيقة 67 برأسية رائعة للظهير الأيسر ياسر الشهراني بعد تلقيه تمريرة عرضية نموذجية من الظهير الأيمن سلطان الغنام.

وارتقى ياسر الشهراني على طريقة كريستيانو رونالدو لاستقبال الكرة العرضية التي أرسلها سلطان الغنام بعد سلسلة تمريرات من لمسة واحدة بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي، ليقلب الطاولة بهذا الهدف على الفيتناميين.

وأكد المنتخب السعودي “الريمونتادا” في الدقيقة 80 بتسجيل الهدف الثالث عن طريق “صالح الشهري” إثر ركلة جزاء تحصل عليها سالم الدوسري بذكاء كبير بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء أثناء مراوغة مدافع فيتنام.

وكاد صالح الشهري يضيف الهدف الرابع لمنتخب السعودية في الدقيقة 87، إلا أن القائم الأيمن تعاطف مع منتخب فيتنام، بإبعاد تسديدة من لمسة واحدة للشهري داخل منطقة الستة بعد تلقيه عرضية من اليسار.

وتشارك الأخضر السعودي بعد هذا الفوز المميز مع كل من أستراليا وعمان في صدارة المجموعة الثانية بهذه التصفيات برصيد 3 نقاط لكل فريق، بينما تذيلت منتخبات اليابان والصين وفيتنام دون أي نقاط.

لكن أمام منتخب السعودية اختبار صعب لمواصلة البقاء في الصدارة، حيث سيحل ضيفًا على منتخب سلطنة عمان يوم السابع من سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

وأظهر منتخب عمان تحت قيادة مدربه الكرواتي المخضرم برانكو إيفانكوفيتش قدرات بدنية وفنية رائعة أمام اليابان، ما مكنه من العودة إلى مسقط بفوز تاريخي ظهر اليوم الخميس، هو الأول من نوعه في تاريخ مواجهات الفريقين.