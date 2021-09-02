نتيجة مباراة الامارات ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022..منتخب الأرز يفلت من الهزيمة

تعرف على نتيجة مباراة الامارات ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، في افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة، ضمن مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، والتي استضافها استاد زعبيل بنادي الوصل بمدينة دبي.

فلت المنتخب اللبناني من الهزيمة أمام مضيفه الامارات بعدما فرض عليه التعادل صفر-صفر، رغم أفضيلة للأبيض في المباراة وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في استغلالها.

وشهدت بقية المباريات ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً، فوز إيران على سوريا 1-0 على ستاد آزادي في طهران، وتعادل كوريا الجنوبية مع العراق 0-0 على ستاد كأس العالم في سيؤول.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من العراق والإمارات ولبنان وكوريا الجنوبية، في حين بقي رصيد سوريا خالياً من النقاط.

على الرغم من الأفضلية الإماراتية منذ بداية الشوط الأول، إلا أن أولى فرص اللقاء كانت لصالح لبنان حينما وصلت الكرة إلى القائد حسن المعتوق داخل منطقة الجزاء الذي سددها كرة قوية أبعدها علي خصيف إلى ركلة ركنية (5).

الرد الإماراتي جاء بواسطة علي مبخوت الذي سدد في المرة الأولى كرة بجوار القائم الأيسر في الدقيقة الخامسة، والثانية عن طريق اللاعب ذاته الذي مرت تسديدته بجانب القائم الأيمن (18).

ومرر فابيو ليما كرة إلى زميله مبخوت الذي كان بوضعية مناسبة للتسجيل، وتجاوز الأخير الحارس اللبناني بنجاح إلا أنه كرته ارتدت من القائم الأيسر إلى خارج الملعب في الدقيقة 32.

وأضاع كايو كانيدو فرصة حقيقة لهز الشباك حينما وضعته تمرير بندر الأحبابي في مواجهة صريحة مع المرمى لكنه أطاح بالكرة فوق المرمى (45+2)، لتأتي بعد ذلك صافرة الحكم معلنة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

عاد مبخوت للظهور من جديد في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 65 بتسديدة قوية مرت بسلام على مرمى مصطفى مطر، وكسرت تسديدة كانيدو الهدوء الذي ساد الشوط الثاني لكن مطر تصدى لها بنجاح في الدقيقة 86.

وانحصرت الألعاب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر ولم تفلح التبديلات العديدة التي أجراها مدربا المنتخبين في تغيير واقع نتيجة اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين أصحاب الأرض والضيوف.

وكان المنتخب الإماراتي تصدر في الدور الثاني ترتيب المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة لفيتنام و12 لماليزيا و9 لتايلاند ونقطة لإندونيسيا.

في المقابل حصل لبنان على المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق 6 نقاط خلف كوريا الجنوبية المتصدرة، مقابل 9 نقاط لتركمانستان ولا شيء لسريلانكا.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 7 أيلول/سبتمبر، حيث تلتقي سوريا مع الإمارات في عمان، والعراق مع إيران في الدوحة، وكوريا الجنوبية مع لبنان في سوون.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.