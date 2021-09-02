يوسف النصيري يقود الأسود..تشكيلة المغرب الاساسية أمام السودان في تصفيات كأس العالم 2022

دخل المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، مباراة السودان في الجولة الأولى من الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 بتغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة الأساسية لأسود الأطلس.

ورغم إستقرار وحيد في الخط الخلفي وخط الهجوم للمنتخب المغربي، إلا أن تغييرات كبيرة شهدتها أول تشكيلة رسمية للمدرب البوسني في تصفيات كأس العالم 2022.

ودخل وحيد مباراة السودان بالحارس المتألق ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه رومان سايس ونايف أكرد في محور الدفاع، فيما يتواجد أشرف حكيمي على اليمين و آدم ماسينا على يسار خط الدفاع.

أما في خط وسط الميدان، فدخل مدرب منتخب المغرب المباراة بالثلاثي أيمن برقوق كبديل للمتألق سفيان أمرابط الذي ظل يشارك في هذا المركز منذ فترة طويلة، كما دفع وحيد خاليلوزيتش باللاعب “إلياس الشاعر” لأول مرّة بعد استبعاد حكيم زياش، بالإضافة إلى عادل تاعرابت، مع بقاء سليم أملاح على مقاعد البدلاء رغم لعبه المباريات الأخيرة للأسود.

وفي المقدمة، إستمر خاليلوزيتش على مهاجم إشبيلية الإسباني “يوسف النصيري” كمهاجم صريح لأسود الأطلس، بجانب زكريا أبوخلال و الوافد الجديد ريان مايي.

تشكيلة المنتخب المغربي الأساسية في مباراة السودان

ياسين بونو

أشرف حكيمي

نايف أكرد

رومان سايس

أدم ماسينا

عادل تاعرابت

أيمن برقوق

إلياس شاعر

ريان مايي

زكرياء أبو خلال

يوسف النصيري