فيديو اهداف مباراة سوريا وايران بتصفيات كأس العالم 2022..قذيفة تنصر الايرانيين

شاهد فيديو اهداف مباراة سوريا وايران التي أقيمت بعد عصر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، واستضافتها مدينة طهران.

سقط منتخب نسور قاسيون السوري في خسارة مؤلمة بهدف دون رد أمام مضيفه الإيراني على ملعب آزادي في طهران، بمستهل مشوار الفريقين بمنافسات المجموعة الأولى بالمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ليستفيد من سقوط كوريا الجنوبية في فخ التعادل السلبي أمام منتخب العراق خلال اللقاء الذي أقيم ظهر اليوم الخميس.

وانقضى الشوط الأول من مباراة إيران وسوريا بالتعادل السلبي، مع أفضلية ملموسة من الجانب الإيراني في الاستحواذ والسيطرة.

وأظهر منتخب سوريا لمحات هجومية خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن تألق حارس مرمى إيران علي رضا بيرانوند منع تسجيل «عمر خريبين» لهدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وانكسرت معنويات لاعبي منتخب سوريا في بداية الشوط الثاني، عندما استقبلت شباكهم لهدف مُباغت في الدقيقة 57 حمل توقيع لاعب نادي برايتون الانجليزي «علي رضا جهانبخش» بقذيفة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة مميزة من مهدي طاريمي.

شاهد فيديو هدف ايران امام سوريا