نتيجة مباراة سوريا وايران في تصفيات كأس العالم 2022 «سقوط نسور قاسيون في طهران» 

تعرف على نتيجة واحداث مباراة سوريا وايران في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، والتي أقيمت بعد عصر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 في العاصمة الإيرانية طهران.

سقط منتخب نسور قاسيون السوري في خسارة مؤلمة بهدف دون رد أمام مضيفه الإيراني على ملعب آزادي في طهران، بمستهل مشوار الفريقين بمنافسات المجموعة الأولى بالمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ليستفيد من سقوط كوريا الجنوبية في فخ التعادل السلبي أمام منتخب العراق خلال اللقاء الذي أقيم ظهر اليوم الخميس.

وانقضى الشوط الأول من مباراة إيران وسوريا بالتعادل السلبي، مع أفضلية ملموسة من الجانب الإيراني في الاستحواذ والسيطرة.

وأظهر منتخب سوريا لمحات هجومية خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن تألق حارس مرمى إيران علي رضا بيرانوند منع تسجيل «عمر خريبين» لهدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وانكسرت معنويات لاعبي منتخب سوريا في بداية الشوط الثاني، عندما استقبلت شباكهم لهدف مُباغت في الدقيقة 57 حمل توقيع لاعب نادي برايتون الانجليزي «علي رضا جهانبخش» بقذيفة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة مميزة من مهدي طاريمي.

وبدأ منتخب سوريا هذه المباراة بتشكيلة مكونة من: إبراهيم عالمة – عبد الرحمن أويس – سعد أحمد – ثائر كرومة – مؤيد العجان – محمد عثمان – زاهر ميداني – أسامة أومري – محمود المواس – عمر خريبين – علاء الدالي.

أما إيران فقد بدأت المباراة بتشكيلة مكونة من : علي رضا بيرانوند – شجاع خليل زاده – ميلاد سرلك – علي قلي زاده – جعفر سلماني – سامان قدوس – حسين كناني – وحيد أميري – أحمد نور اللهي – علي رضا جهانبخش – مهدي طاريمي.