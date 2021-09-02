التصفيات الأسيوية: عُمان تهزم اليابان والعراق يعود بنقطة ثمينة من كوريا

فجّرت عُمان أولى مفاجآت الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ بفوزها على مضيفتها اليابان.



خلطت عُمان أوراق المجموعة الثانية من التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر مبكراً، إثر فوزها خارج أرضها على اليابان بهدف دون رد اليوم الخميس.



وقدّم منتخب عُمان أداءً لافتاً قبل أن يخطف عصام صبحي هدف الفوز في الوقت القاتل عقب جملة تكتيكية مميزة (88).



وأكّد منتخب عُمان من خلال ما قدمه في المباراة أنه لن يكون منافساً سهلاً لأي من منتخبات المجموعة التي تضم كل من أستراليا والسعودية والصين وفيتنام.



ويلعب في المرحلة الأولى من المجموعة الثانية منتخب السعودية مع فيتنام وأستراليا مع الصين.



ويتأهل بطل ووصيف المجموعة مباشرة إلى المونديال كما هو الحال بالنسبة للمجموعة الأولى، ويلعب صاحب المركز الثالث ملحقاً قارياً مع ثالث المجموعة الأولى قبل أن يلعب المتأهل منهما ملحقاً عالمياً للوصول للمونديال.



نقطة ثمينة للعراق

وفي المجموعة الأولى، عاد منتخب العراق بنقطة ثمينة من أرض كوريا الجنوبية في بداية الدور الحاسم من التصفيات.



افتتح منتخب العراق مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر بتعادل ثمين 0-0 اليوم الخميس من أرض مضيفه الكوري الجنوبي في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.



وتمكن منتخب العراق من الصمود طوال تسعين دقيقة بفضل مستواه المميز والانضباط التكتيكي اللافت مما قلل من فرص سون ورفاقه المباشرة للتسجيل.



وأتيحت أكثر من فرصة لأسود الرافدين لخطف هدف التقدم لكن تأخر مهاجميه في الحسم تارة وقوة الدفاع الكوري تارة أخرى أبقت النتيجة على حالها.



وتضم المجموعة الأولى كل من العراق وكوريا الجنوبية وإيران وسوريا ولبنان والإمارات.



ويتأهل بطل ووصيف المجموعة مباشرة إلى مونديال قطر كما هو الحال بالنسبة للمجموعة الثانية، فيما يتنافس ثالث كل مجموعة على بطاقة الملحق الآسيوي بداية قبل اللعب في ملحق عالمي مؤهل للمونديال.



المصدر: وكالات