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تعرف على أفضل 10 هدافين في المباريات الدولية عبر التاريخ

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصبح البرتغالي أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي عبر التاريخ بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها المنتخب البرتغالي لكرة القدم على نظيره الأيرلندي 2-1 أمس الأربعاء في التصفيات المؤهلة للمونديال.
 
وفيما يلي قائمة بأكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف على مستوى المنتخبات:

1- رونالدو (البرتغال) سجل 111 هدفا في 180 مباراة.
 
2- علي دائي (إيران) 109 في 149 مباراة.
 
3- كختار داهاري (ماليزيا) 89 في 142 مباراة.
 
4- فيرينتس بوشكاش (المجر) 84 في 85 مباراة.
 
5- جودفري تشيتالو (زامبيا) 79 في 111 مباراة.
 
6- حسين سعيد (العراق) 78 في 137 مباراة.
 
7- بيليه (البرازيل) 77 في 92 مباراة.
 
8- علي مبخوت (الإمارات) 76 في 92 مباراة.
 
9- ليونيل (الأرجنتين) 76 في 151 مباراة.
 
10- ساندور كوتشيس (المجر) 75 في 68 مباراة.
 
 
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

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محمد العمدة

محمد العمدة

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