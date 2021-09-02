تعرف على أفضل 10 هدافين في المباريات الدولية عبر التاريخ

المنامة - ياسر ابراهيم - أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي عبر التاريخ بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها المنتخب البرتغالي لكرة القدم على نظيره الأيرلندي 2-1 أمس الأربعاء في التصفيات المؤهلة للمونديال.



وفيما يلي قائمة بأكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف على مستوى المنتخبات:

1- رونالدو (البرتغال) سجل 111 هدفا في 180 مباراة.



2- علي دائي (إيران) 109 في 149 مباراة.



3- كختار داهاري (ماليزيا) 89 في 142 مباراة.



4- فيرينتس بوشكاش (المجر) 84 في 85 مباراة.



5- جودفري تشيتالو (زامبيا) 79 في 111 مباراة.



6- حسين سعيد (العراق) 78 في 137 مباراة.



7- بيليه (البرازيل) 77 في 92 مباراة.



8- علي مبخوت (الإمارات) 76 في 92 مباراة.



9- ليونيل ميسي (الأرجنتين) 76 في 151 مباراة.



10- ساندور كوتشيس (المجر) 75 في 68 مباراة.





المصدر: وكالة الأنباء الألمانية