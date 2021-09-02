الامارات | سورية تخسر أمام إيران بصعوبة في تصفيات كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن سورية تخسر أمام إيران بصعوبة في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلت إيران الدور الأخير بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 بفوز صعب 1-صفر على ضيفتها سورية اليوم الخميس.

سجل علي رضا جهانبخش الهدف الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بعد تمريرة مهدي طارمي عقب مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني في استاد آزادي بطهران لتجمع إيران أول ثلاث نقاط من المجموعة الأولى.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات في 2022 بينما يخوص صاحبا المركز الثالث سلسلة من المواجهات الفاصلة من أجل اقتناص مقعد آسيوي خامس في النهائيات.

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