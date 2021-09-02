النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يغادر معسكر منتخب بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الخميس معسكر منتخب بلاده الذي يخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، عقب كتابته التاريخ حيث بات أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية اثر تلقيه بطاقة صفراء ستمنعه من خوض المباراة المقبلة، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.



وسجل رونالدو ثنائية متأخرة قاد بها البرتغال للفوز على إيرلندا 2-1 الأربعاء في فارو ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الاوروبية، ليرفع رصيده من الاهداف الدولية بداية إلى 110 وثم إلى 111 في 180 مباراة دولية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع الإيراني علي دائي (109).

وبعدما احتفل بهدفه الثاني في الدقائق القاتلة (90+6) في تلك الأمسية، عمد "سي آر7" البالغ 36 عاماً إلى نزع قميصه لينال بطاقة صفراء ستمنعه من خوض لقاء أذربيجان الثلاثاء المقبل.

وكان رونالدو أهدر ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع ايرلندا جيف هندريك على برونو فرنانديش كما اكدّت تقنية الحكم المساعد (في أيه آر)، لكن نجم ريال مدريد السابق أضاعها بعدما تصدى لها الحارس الإيرلندي غافن بازونو (15).

وغادر رونالدو العائد حديثاً إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الانكليزي من يوفنتوس الإيطالي معسكر "سيليساو" قبل اللقاء الودي أمام قطر والذي سيقام في المجر السبت، بعدما "تم اعفاؤه من تمارين المنتخب الوطني" بحسب ما قال الاتحاد البرتغالي.

وانفردت البرتغال بصدارة المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن صربيا (7) مع مباراة أقل، فيما تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث (6) وتليها إيرلندا وأذربيجان من دون نقاط.