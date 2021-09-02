نقص عددي بمنتخب البرازيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اضطر المنتخب البرازيلي لإعادة اثنين من لاعبيه إلى ناديهما في روسيا قبل مبارياته تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، لتزداد معاناة الفريق بعد حرمانه أيضا من نجومه المحترفين بالدوري الإنجليزي. وعاد مالكوم وكلاودينيو ثنائي زينيت سان بطرسبرج إلى روسيا بناء على طلب من النادي. وأوضح الاتحاد البرازيلي أنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وكانت أندية الدوري الإنجليزي رفضت إرسال لاعبيها إلى منتخبات الدول المدرجة على القائمة الحمراء للحكومة البريطانية ومن بينها البرازيل، حيث سيكونون في حاجة للعزل الطبي لدى عودتهم إلى بريطانيا. ونتيجة لذلك تعرض المنتخب البرازيلي لنقص عددي مؤثر في صفوفه.

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