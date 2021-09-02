شكرا لقرائتكم خبر بنزيمة: مبابي مدريدي عاجلا أو آجلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد عرض 200 مليون يورو (237 مليون دولار) لضم مبابي من سان جيرمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وهي قيمة مالية مبالغ فيها بالنسبة للاعب يقضي الموسم الأخير في عقده.
ويحق لمبابي التفاوض مع الريال بداية من يناير المقبل في ظل رغبته في الانتقال إليه.
وقال بنزيمة لمحطة «ار تي ال» ، «مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد عاجلا أو آجلا. أود أن يكون معي اليوم في مدريد».
كانت هذه تفاصيل خبر بنزيمة: مبابي مدريدي عاجلا أو آجلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.