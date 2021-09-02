شكرا لقرائتكم خبر بنزيمة: مبابي مدريدي عاجلا أو آجلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أن مواطنه كيليان مبابي سينضم عاجلا أو آجلا إلى صفوف فريقه ريال مدريد

وذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد عرض 200 مليون يورو (237 مليون دولار) لضم مبابي من سان جيرمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وهي قيمة مالية مبالغ فيها بالنسبة للاعب يقضي الموسم الأخير في عقده.

ويحق لمبابي التفاوض مع الريال بداية من يناير المقبل في ظل رغبته في الانتقال إليه.

وقال بنزيمة لمحطة «ار تي ال» ، «مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد عاجلا أو آجلا. أود أن يكون معي اليوم في مدريد».