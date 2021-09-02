كوبر يقود الكونغو الديمقراطية للتعادل مع تنزانيا في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية 1 / 1 مع ضيفه منتخب تنزانيا اليوم الخميس في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة العاشرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقبل.

وبادر منتخب الكونغو الديمقراطية بالتسجيل عن طريق ديوميرسي مبوكاني في الدقيقة 23، غير أن سيمون مسوفا سرعان ما تعادل لمصلحة المنتخب التنزاني في الدقيقة 36.

وعجز المنتخبان عن تغيير النتيجة خلال الشوط الثاني، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة في بداية المشوار بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبي مدغشقر وبنين اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء المنتخب الكيني مع ضيفه منتخب أوغندا اليوم الخميس في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة الخامسة للتصفيات.

وأخفق المنتخبان في التسجيل طوال أحداث اللقاء، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، تقاسم المنتخبان الكيني والأوغندي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب مالي (المتصدر)، الذي تغلب 1 / صفر على ضيفه منتخب رواندا أمس الأربعاء بالجولة الأولى.