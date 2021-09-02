مدرب منتخب المغرب يهاجم حكيم زياش

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال البوسني وحيد خليلودزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، إنه استبعد حكيم زياش لاعب الفريق وجناح تشيلسي الإنجليزي بسبب سلوكه غير المقبول في معسكر المنتخب في حزيران / يونيو الماضي.

وتم استبعاد زياش من قائمة المنتخب المغربي لمواجهتي السودان، اليوم الخميس، وغينيا يوم الاثنين المقبل، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

كان زياش / 28 عاما/ قد شارك بديلا في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده وديا على غانا بنتيجة 1 / صفر، منذ ثلاثة أشهر قبل أن يشارك كأساسي في المباراة التالية أمام بوركينا فاسو والتي انتهت بنفس النتيجة.

وأوضح خليلودزيتش أنه استبعد لاعب أياكس السابق من تشكيلة المنتخب المغربي، بسبب السلوك الذي ظهر عليه في آخر مرة تم استدعاءه فيها للمنتخب.

وقال خليلودزيتش: "سلوكه في آخر مباراتين خاصة في المباراة الأخيرة، لم يكن ذلك السلوك الذي يجب أن يسلكه لاعب في المنتخب الوطني والذي يفترض أن يكون قدوة للأخرين".

وأضاف: "لقد وصل إلى المعسكر متأخرا، ورفض التدرب، ولم يكن هناك أي جدوى من مناقشة ذلك الأمر، كمدرب الأمر كان واضحا للعيان، والمنتخب الوطني هو أهم من أي شيء ولا يمكن لأحد أن يحتجزه كرهينة".

وتابع خليلودزيتش أن زياش رفض اللعب أمام غانا بدعوى أنه ليس في كامل جاهزيته، كما أنه رفض الخروج من مقاعد البدلاء.

وأضاف: "للمرة الأولى في مسيرتي التدريبية أرى تصرفات مخيبة مثل تلك، لاعب يرفض لعب مباراة حتى وأن كانت ودية، بداعي الإصابة".

وأوضح المدرب البوسني: "الجهاز الطبي أجرى العديد من الفحوصات وأكد أنه يمكنه اللعب، لكنه رفض الدخول في عمليات الإحماء في الشوط الثاني لأنه كان يرفض اللعب كبديل، بالنسبة لي هذه السلوكيات غير مقبولة".

وقال: "مع المنتخب الوطني لا يمكنك التلاعب، إما أن تكون متواجدا بنسبة 100 بالمئة أو لا".

كان هيرفي رينار المدير الفني السابق للمنتخب المغربي قد استبعد زياش من قائمة الفريق في كأس أمم أفريقيا عام 2017.

كان زياش قد أكد أنه لن يلعب للمنتخب المغربي تحت قيادة رينار، لكنه عاد في سبتمبر عام 2017 ليشارك للمرة الأولى منذ عام تقريبا.