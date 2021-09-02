تقاير تونسية: فاركو يتم صفقة التعاقد مع عزمي غومة لاعب الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت تقارير صحفية تونسية عن إتمام نادي فاركو ـ الصاعد حديثًا للدوري الممتاز ـ إجراءات ضم لاعب نادي الصفاقسي التونسي، عزمي غومة.

وأشار موقع إذاعة موزاييك التونسية، إلى أن مسؤولي نادي الصفاقسي وافقوا على بيع لاعبهم صاحب الـ 23 عامًا لصفوف فاركو مقابل 350 ألف دولار يتم دفعهم مرة واحدة وليس بنظام التقسيط.

واشتمل عقد بيع اللاعب الذي ينشط في مركز الظهير الأيسر، على حصول النادي التونسي على نسبة 10% من قيمة انتقال غومة لأي نادِ أخر من صفوف فاركو.

وكان نادي فاركو قد أعلن خلال الفترة الماضية تعاقده مع مدافع نادي مصر المقاصة، أحمد مودي والجزائري رزقي حمرون قادمًا من صفوف شبيبة القبائل والمصري محمد فؤاد قادمًا من نادي العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادمًا من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى لاعب بيراميدز.