الأهلي ينفي أنباء إعارة طاهر محمد وبدر بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وجود أي نية داخل القلعة الحمراء بشأن إمكانية إعارة جناح الفريق طاهر محمد طاهر وكذلك الحال مع بدر بانون.

وأضاف توفيق من خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الخميس، أن ما يتردد عن إعارة طاهر محمد طاهر هي أنباء غير صحيحة بالمرة.

وشدد توفيق على أن الشائعات التي تردد أنباء إعارة طاهر هدفها هو زعزعة استقرار الفريق على غرار الشائعات التي استهدفت إعارة المدافع المغربي بدر بانون.

واختتم توفيق تصريحاته بالتأكيد على أن الثنائي من العناصر الأساسية في الفريق ولم يتم طرح فكرة رحيلهما مطلقًا.