البدري يستبعد رمضان صبحي من رحلة الجابون للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، استبعاد رمضان صبحي لاعب الفراعنة من رحلة الجابون بسبب الإصابة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الجابون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

جاء قرار جهاز الفراعنة، بعدما أكدت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمني.

وأكد محمد ابوالعلا طبيب المنتخب صعوبة اللاعب على المشاركة أمام الجابون بعدما تم وضع يده في جبيرة وحاجته لفترة راحة حتى يلتئم الكسر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على أنجولا بهدف دون رد في مباراة الجولة الأولى ليتقاسم صدارة المجموعة السادسة التي فازت على الجابون بنتيجة 2-1.