حكيم زياش يرد بقوة على مدرب منتخب المغرب وحيد خليلوزيتش

بادر صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش إلى الرد بقوة على اتهامات مدرب المنتخب المغربي وحيد خاليلوزيتش قبيل بداية الجولة الأولى من الدور الثاني في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان وحيد خاليلوزيتش قد ابعد حكيم زياش عن القائمة التي وجه لها الدعوة للمشاركة في مبارتي السودان و غينيا ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 وسط استغراب الجميع.

لكن المدير الفني البوسني دافع بقوة على اختياراته خلال لقاء مع الصحافة قبل مواجهة منتخب السودان مساء اليوم الخميس، وقال ان حكيم زياش غير منضبط، وأنه لن يوجه الدعوة لأي لاعب غير ملتزم مع المجموعة مهما كان إسمه، ليرد صانع ألعاب تشيلسي على كلام الناخب المغربي.

ونشر حكيم زياش رسالة قصيرة على موقع انستجرام قال فيها “المرة المقبلة إذا أدت الحديث، قل الحقيقة إذن (مهرج)”، في رد قوي على اتهامات وحيد خاليلوزيتش له بالخمول والكسل في التدريبات الجماعية مع أسود الأطلس.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها لاعب خط وسط أياكس أمستردام السابق في مناوشات مع مدرب المنتخب المغربي، اذ كان الناخب الفرنسي هيرفي رينارد قد ابعده عن كأس الأمم الافريقية 2017، قبل أن يعود إلى أسود الأطلس بفضل تدخلات رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.