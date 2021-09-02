بث مباشر : شاهد مباراة سوريا وايران في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة إحدى قمم مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بين سوريا وايران في افتتاح المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

تنطلق مباراة سوريا وايران على ستاد آزادي في العاصمة الإيرانية طهران عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وستنقل في بث مباشر على قناة SSC7 السعودية، بصوت المعلق الرياضي السعودي «خالد المديفر»، كما ستنقل على قناة أبو ظبي الرياضية التي أعلنت في وقت سابق من مساء أمس تمكنها من الحصول على حقوق بث مباريات عرب آسيا في تصفيات المونديال.

ويُعد لقاء سوريا ضد ايران المباراة الثانية ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة A والتي تضم كذلك منتخبات “العراق وكوريا الجنوبية والامارات ولبنان”.

وشهدت المباراة الأولى في هذه المجموعة تعادلاً سلبيًا بين العراق وكوريا الجنوبية في وقت سابق من مباريات اليوم الخميس بافتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الصفراء، ما يمنح سوريا وإيران فرصة إعتلاء الصدارة المبكرة حال تمكن أحدهما من تحقيق النقاط الثلاث هذا المساء.

وقدم منتخب سوريا مستويات رائعة بالمرحلة الثانية من التصفيات حين احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات مقابل خسارة وحيدة فقط، مسجلًا 22 هدفًا.

وتصدر نجم فريق أهلي جدة السعودي، عمر السومة، قائمة ترتيب هدافي المنتخب السوري في هذه التصفيات برصيد 7 أهداف، ولكنه لن يتواجد في مباراة ايران أو المباراة القادمة أمام الإمارات بسبب تعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب لأكثر من شهر.

ورغم الوصول إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال والتأهل إلى كأس آسيا، إلا أن المدير الفني لنسور قاسيون، التونسي نبيل معلول رحل عن الإدارة الفنية بعد 15 شهرًا من تولي منصبه، ليخلفه المدرب الوطني نزار محروس.

في المقابل، يعتبر منتخب ايران من أبرز منتخبات القارة الصفراء المرشحين بقوة للتواجد في نهائيات كأس العالم بشكل دائم لما يمتلكه من نجوم ذات جودة عالية، على الرغم من الظهور المتواضع في المرحلة الثانية من التصفيات الحالية.

وسبق لمنتخب ايران الوصول إلى نهائيات كأس العالم في خمس مناسبات سابقة، بما في ذلك المشاركة في آخر 3 نسخ، ويتطلع المدرب الكرواتي دراغان سكوشيتش قيادتهم إلى الحدث العالمي للمرة الرابعة على التوالي.

سوريا 0-1 ايران

ملعب آزادي (إيران – طهران)

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة الأولى – المجموعة A)

جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة سوريا وايران..

قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول لمتابعة النتيجة وأبرز الأحداث.

إذا توقف فيديو البث قم بعمل ريفريش للصفحة للحصول على فيديو جديد.

تشكيلة سوريا اليوم ضد ايران: إبراهيم عالمة – عبد الرحمن أويس – سعد أحمد – ثائر كرومة – مؤيد العجان – محمد عثمان – زاهر ميداني – أسامة أومري – محمود المواس – عمر خريبين – علاء الدالي.

تشكيلة ايران الاساسية : علي رضا بيرانوند – شجاع خليل زاده – ميلاد سرلك – علي قلي زاده – جعفر سلماني – سامان قدوس – حسين كناني – وحيد أميري – أحمد نور اللهي – علي رضا جهانبخش – مهدي طاريمي.

الشوط الأول

5″ بداية شرسة من جانب إيران في أول خمس دقائق، وكرة عرضية صعبة يضربها المهاجم شجاع خليل زاده بالرأس لتمر جوار المقص الأيسر للمرمى السوري..

20″ أول تهديد حقيقي من منتخب سوريا، تصويبة قوية من عمر خريبين تمر جوار القائم الأيمن

45″ تصويبة من علي قلي زاده يبعدها حارس مرمى سوريا ابراهيم عالمة

45+3″ بووووووووم.. تصويبة صاروخية من عمر خريبين يتصدى لها ببراعة كبيرة حارس مرمى ايران علي رضا بيرانوند

45+4″ علي رضا بيرانوند حول تصويبة خريبين لركنية..

انتهاء الشوط الأول بالتعادل من دون اهداف

شوط أول مثالي من منتخب سوريا، تكتيكيًا وفنيًا.

يحتاج منتخب سوريا لمواصلة تكثيف محاولاته، قد يتمكن من التسجيل، المهمة ليست مستهيلة

استراحة

الشوط الثاني

46″ تغييران في صفوف منتخب إيران بنزول «ميلاد محمدي وصالح هارداني» بدلاً من سامان قدوس وجعفر سلماني

57″ جوووووول.. إيران تتقدم بالهدف الأول عن طريق “علي رضا جهانبخش”!

60″ أول تغيير في صفوف سوريا بنزول علاء الدالي بدلاً من محمد عثمان

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة مباراة سوريا وايران في تصفيات كأس العالم 2022