بث مباشر : شاهد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السعودية وفيتنام في افتتاح المرحلة الأخيرة من التصفيات الاسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (فيتنام – عمان – اليابان – الصين – استراليا).

يحين موعد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض.

وتنقل مباراة السعودية وفيتنام على قناة الكأس المفتوحة وقناة SSC السعودية بصوت المعلق مشاري القرني، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية التي حصلت على حقوق بث تصفيات المونديال عن قارة آسيا منتصف هذا الاسبوع.

وسيتوجب على منتخب السعودية تحقيق الفوز تحت قيادة مدربه الفرنسي “هيرفي رونار” لدخول المنافسة المبكرة على صدارة المجموعة الثانية، بعدما سقطت اليابان في عقر دارها أمام عمان لأول مرة في التاريخ، بهدف متأخر سجله عصام الصبحي في افتتاح مباريات اليوم الخميس.

واستطاع منتخب فيتنام الترشح لأول مرة في التاريخ إلى هذه المرحلة المتقدمة من تصفيات المونديال حيث كان ينافس في مجموعة الامارات.

وبعد 5 أيام فقط من مباراة السعودية، سيكون المنتخب السعودي على موعد مع ديربي الخليج العربي أمام شقيقه العُماني يوم 7 سبتمبر.

وكان منتخب السعودية قد تقابل مرتين مع فيتنام في المرحلة الاولى من تصفيات كأس العالم 2002، حيث حقق الفوز بواقع 4-0 و5-0 ذهابا وإيابا، لكن المدرب الفرنسي يدرك أن التحدي سيكون مختلفاً هذه المرة بعد التطور الكبير الذي حققه المنتخب الفيتنامي.

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