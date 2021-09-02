خريبين يعوض السومة في تشكيلة سوريا الاساسية امام ايران في تصفيات كأس العالم 2022

عوض مهاجم نادي الوحدة الاماراتي «عمر خريبين» غياب هداف نادي الاهلي السعودي «عمر السومة» بقيادة تشكيلة سوريا الاساسية أمام ايران، في قمة مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، بتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وأعلنت التشكيلة الاساسية لكل من سوريا وايران قبل ساعة من بدء المباراة المرتقبة بينهما على ستاد آزادي في العاصمة الإيرانية طهران، والمقرر إنطلاقها في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت السعودية.

ويغيب هداف التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 «عمر السومة» عن صفوف منتخب سوريا بداعي إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر، كان قد تعرض لها رفقة نادي أهلي جدة السعودي شهر أغسطس الماضي.

وسيتواجد جوار عمر خريبين في خط هجوم منتخب سوريا اليوم اللاعب محمود المواس الذي استطاع هز شباك منتخب الجزائر للمحليين في مباراة ودية أقيمت نهاية الشهر الماضي في قطر، وانتهت بفوز الجزائر 1/2.

تشكيلة سوريا اليوم ضد ايران

إبراهيم عالمة

عبد الرحمن أويس – سعد أحمد – ثائر كرومة – مؤيد العجان

محمد عثمان – زاهر ميداني

أسامة أومري

محمود المواس – عمر خريبين – علاء الدالي

تشكيلة ايران الاساسية

علي رضا بيرانوند – شجاع خليل زاده – ميلاد سرلك – علي قلي زاده – جعفر سلماني – سامان قدوس – حسين كناني – وحيد أميري – أحمد نور اللهي – علي رضا جهانبخش – مهدي طاريمي