بث مباشر الجزائر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمباراة الجزائر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، ضمن افتتاح المرحلة الثانية، في إحدى أهم مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021.

يستقبل منتخب الجزائر نظيره منتخب جيبوتي على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، في افتتاح المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضم النيجر وبوركينا فاسو.

تنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وجيبوتي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت الجزائر، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم الكاميروني “بليسي نجوا”.

وينقل بث مباشر الجزائر وجيبوتي على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”، كما يذاع اللقاء على التلفزيون الجزائري الأرضي بصوت المعلق الرياضي “بلال بيناري”.

وتعد مباراة الجزائر أمام جيبوتي هي الأولى له في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تم إعفاءه من خوض المرحلة الأولى، بجانب العديد من المنتخبات ذات التصنيف المتقدم.

ويعتبر منتخب الجزائر من أبرز منتخبات القارة السمراء المرشحين بقوة للتواجد في نهائيات كأس العالم 2022 في الوقت الحالي، لما يمتلكه من عناصر مميزة في كبرى المسابقات الأوروبية، وعلى رأسهم نجم مانشستر سيتي “رياض محرز”.

وسبق للمنتخب الجزائري الوصول إلى نهائيات كأس العالم في 4 مناسبات سابقة، نسخة 1982 في اسبانيا، والمكسيك 1986، وجنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وفشل محاربو الصحراء في التأهل إلى آخر نسخة للمونديال “روسيا 2018”.

وسيسعى المدرب الوطني جمال بلماضي إلى إعادة منتخب الجزائر للعرس العالمي بالتأهل إلى مونديال قطر 2022، كما قادهم إلى قمة القارة في 2019 بتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر.

في المقابل، لم يسبق لمنتخب جيبوتي التواجد في أي محفل عالمي، أو حتى قاري، حيث سنحت له الفرصة للمشاركة ببطولة كأس أمم أفريقيا نسخة 2004 و2008، ولكن في النهاية قرر الانسحاب قبل تسجيل مشاركته الأولى.

ويدخل منتخب جيبوتي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقيادة مدربه التونسي “نور الدين الغرسلي”، بهدف تحصيل المزيد من الخبرات للاستفادة منها في المناسبات القادمة، نظرًا لصعوبة المنافسة على التأهل إلى المرحلة النهائية في الوقت الحالي.