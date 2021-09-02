دي ماريا: مورينيو مجنون و فلورنتينو بيريز رجل صغير

أدلى الجناح الأرجنتيني مع نادي باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بتصريحات قوية اتجاه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وكذا مدربه السابق في النادي الملكي جوزيه مورينيو.

وقال دي ماريا في حوار بدون لغة خشب مع قناة “TyC Sports الأرجنتينية” أن المدير الفني البرتغالي رجل مجنون تماماً، فيما وصف رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بالرجل الصغير.

وتحدث في البداية جناح باريس سان جيرمان عن مورينيو بالقول “لقد كان دائمًا رجلاً جيدًا معي، لكن مورينيو مجنون. يمكنه القتال مع أي شخص، لم يكن مهتمًا.”

وأردف قائلاً ” لقد قاتل ذات مرة مع كريستيانو رونالدو وأخبره أنه لا يركض وأن الآخرين كانوا يفعلون ذلك من أجله “.

وعن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لمح أنخيل دي ماريا لكونه أبرز الأسباب التي أدت إلى خروجه من سنتياجو بيرنابيو صيف 2014 نحو مانشستر يونايتد، رغم مساهمته الكبيرة مع الفريق في تحقيق لقب “العاشرة” في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنخيل دي ماريا “أغلب اللاعبين في ريال مدريد كانو يريدون استمراري في الفريق، ولكن ذلك الرجل الصغير الذي يسير الأمور، لم يكن كذلك “.

يذكر أن أنخيل دي ماريا، انضم إلى ريال مدريد صيف 2010 قادماً من بنفيكا البرتغالي، وحقق لقب الدوري الاسباني مع ريال مدريد 2012 و دوري أبطال أوروبا 2014 قبل أن يغادر إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2014 ومنه إلى باريس سان جيرمان بعد موسم واحد.