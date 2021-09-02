تجديد رونالد كومان مع برشلونة مرهون بتحقيق أهداف محددة

حدد رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، شروطه المطلوبة خلال الموسم الرياضي 2021/2022، للموافقة على تجديد عقد المدرب الهولندي رونالد كومان لموسم آخر مع النادي الكتالوني.

وكان مستقبل رونالد كومان معلقاً في الهواء بعد انتخاب جوان لابورتا رئيساً للنادي الكتالوني في مارس الماضي، بعد خروجه من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا وكذا خسارته لقب الدوري الاسباني لصالح أتليتكو مدريد.

ودفعت الظروف المالية الصعبة التى يعيشها برشلونة، رئيس النادي إلى الاحتفاظ بالمدرب الهولندي لموسم آخر، مع إعطائه وعداً، بالتجديد معه صيف 2022 لموسم ثالث في ملعب كامب نو، ولكن ذلك مرتبط بتحقيق أهداف محددة.

وطالبت إدارة برشلونة المدير الفني الهولندي بتحقيق لقب الدوري الإسباني عن موسم 2021/2022، وكذا دمج مجموعة من شباب لاماسيا في الفريق، من أجل التجديد مع النادي الصيف النقبل، وفقاً لإذاعة كادينا سير.

ولن تكون مهمة نادي برشلونة سهلة في هدفهم الأول بتحقيق لقب الدوري الاسباني، نظرا للمنافسة الكبيرة من قبل حامل اللقب أتليتكو مدريد، والغريم الأزلي ريال مدريد، في موسم يدخله النادي الكتالوني بدون ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 21 عاماً.