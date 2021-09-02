الامارات | "اتصالات" توضّح كيفية مشاهدة مباريات منتخب الامارات في تصفيات كأس العالم 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات" توضّح كيفية مشاهدة مباريات منتخب الامارات في تصفيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت "أبوظبي للإعلام"، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في الدولة، اتفاقية شراكة مع مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» الشركة الرائدة في الأسواق الناشئة العالمية، لبث مباريات البطولات الآسيوية لكل مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، والتي تمتلك أبوظبي للإعلام حقوق بثها الحصرية في الإمارات حتى عام 2024.

وستخصص قنوات أبوظبي الرياضية، قناتي «آسيا 1»، و«آسيا 2»، رقم 706 و707 على قائمة قنوات eLife، لبث 1250 مباراة في نقل كامل لكل بطولات الاتحاد الآسيوي، وفي مقدمتها البطولات الرئيسية للاتحاد القاري مثل التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة 2022، مع استوديوهات تحليلية وبرامج مخصصة للبطولات الآسيوية، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر الجاري (اليوم).

على صعيد أخر، أوضحت شركة "اتصالات" كيفية مشاهدة المباريات ومن ضمنها مباريات منتخب الامارات في تصفيات كأس العالم 2022 التي تبدأ اليوم أمام لبنان، حيث قالت أن مشتركي باقات ايلاف وهي "بريميوم وسبورت وانترتيرمنت" بامكانهم المشاهدة مجانا من دون أي رسوم اضافية، بينما مشتركي "ايلايف" في الباقات الآخرى بحاجة لدفع 15 درهم شهريا.

وإلى جانب التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، ستنقل القناتان الجديدتان َاسيا 1 واَسيا 2 تصفيات ومنافسات كل من كأس آسيا 2023 في الصين، ومباريات دوري أبطال آسيا، كأس الاتحاد الآسيوي، كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، إلى جانب منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان عام 2022، وكأس آسيا لكرة الصالات وكذلك بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات.

وقال المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة هيثم الكثيري: "سعداء بتوقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع اتصالات، التي تأتي ضمن سعي أبوظبي للإعلام لتمكين جمهور كرة القدم في الإمارات من متابعة كافة البطولات الآسيوية بخدمة عالية الجودة. كما تهدف هذه الاتفاقية لتوسيع شراكاتنا الهادفة لترسيخ مكانة أبوظبي للإعلام الريادية في عرض وانتاج المحتوى المبتكر والتفاعل المباشر مع الجمهور".

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