بشرى سارة للفراعنة بشأن صلاح والنني قبل مباراة الجابون

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وافق ناديا ليفربول وأرسنال الإنجليزيين على سفر محمد صلاح ومحمد النني إلى الجابون للمشاركة مع منتخب المصر أمام الجابوني، في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

ويسافر صلاح والنني من لندن على متن طائرة خاصة إلى الجابون مباشرة للمشاركة مع المنتخب ثم العودة إلى أنديتهما من جديد.

ومنع الناديان اللاعبين من المشاركة في مباراة المنتخب الوطني أمام أنجولا في القاهرة بسبب وضع الاتحاد الإنجليزي مصر في القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات، يوم الأحد 5 سبتمبر 2021، على ملعب فرانسفيلي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وتصدر منتخب ليبيا ترتيب المجموعة السادسة، في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2020، بفارق هدف واحد عن المنتخب المصري.

وحقق منتخب ليبيا فوزاً مثيراً على حساب الجابون بنتيجة 2 / 1 خلال مباراتهما التي أقيمت مساء الأربعاء.

فيما حقق المنتخب المصري انتصاراً على حساب أنجولا بهدف دون رد.

ويشارك المنتخب في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة أنجولا والجابون، بالإضافة إلى ليبيا.

وفيما يلي ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى: