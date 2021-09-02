ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال بعد الجولة الأولى.. وموعد مباراة الفراعنة والجابون

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدر منتخب ليبيا ترتيب المجموعة السادسة، في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2020، بفارق هدف واحد عن المنتخب المصري.

وحقق منتخب ليبيا فوزاً مثيراً على حساب الجابون بنتيجة 2 / 1 خلال مباراتهما التي أقيمت مساء الأربعاء.

فيما حقق المنتخب المصري انتصاراً على حساب أنجولا بهدف دون رد.

ويشارك المنتخب في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة أنجولا والجابون، بالإضافة إلى ليبيا.

وفيما يلي ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى:

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات، يوم الأحد 5 سبتمبر 2021، على ملعب فرانسفيلي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.