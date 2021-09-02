الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال مصدر في نادي الزمالك، إن الساعات المقبلة سوف تشهد جلسة بين إدارة النادي وبين محمود شبانة مدافع فريق أسوان من أجل الاتفاق على باقي التفاصيل وتوقيع عقود الانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت لاتفاق نهائي مع إدارة أسوان بشأن مدافع الفريق الجنوبي ليتبقى فقط الاتفاق على باقي التفاصيل مع اللاعب.

وأضاف مصدر ليلا كورة أنه في حال الاتفاق مع اللاعب على كل الأمور فإنه سيوقع على عقد يربطه بالقلعة البيضاء لمدة 4 سنوات ومقابل مادي قد يصل إلى 5 مليون وهو ما ستحسمه الجلسة خلال الساعات المقبلة.

بطل دوري We المصري كان قد نجح في اتمام التعاقد رسميا مع عمر كمال عبد الواحد قادمًا من النادي المصري.