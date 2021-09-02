الزمالك يتعاقد مع الأمريكي سوسا لتدعيم فريق السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك، تعاقده مع اللاعب "إدجار سوسا" لينضم إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، في الموسم المقبل.

سوسا البالغ من العمر (33 سنة) من دولة دومينيكان ويحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وسبق له اللعب لأندية بلد الوليد ودينامو باسكت ويوفي كازيرتا، وشارك مع منتخب أمريكا في كأس العالم ٢٠١٤.

يأتي ذلك في إطار سياسة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على كافة الألقاب في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن فريق السلة بالزمالك فاز بلقب الدوري الموسم الماضي وبالبطولة الأفريقية للأندية.