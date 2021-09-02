الزمالك يتعاقد مع الأمريكي سوسا لتدعيم فريق السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أعلن نادي الزمالك، تعاقده مع اللاعب "إدجار سوسا" لينضم إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، في الموسم المقبل.
سوسا البالغ من العمر (33 سنة) من دولة دومينيكان ويحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وسبق له اللعب لأندية بلد الوليد ودينامو باسكت ويوفي كازيرتا، وشارك مع منتخب أمريكا في كأس العالم ٢٠١٤.
يأتي ذلك في إطار سياسة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على كافة الألقاب في الموسم المقبل.
جدير بالذكر أن فريق السلة بالزمالك فاز بلقب الدوري الموسم الماضي وبالبطولة الأفريقية للأندية.