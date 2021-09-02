شركة فيوتشر إف سي تستحوذ على نادي كوكاكولا ..وتتفق مع محمد يوسف لقيادة الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استحوذت شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي على نادي كوكاكولا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في قسمه الأول، ليصبح اسمه فيوتشر إف سي بدلا من كوكاكولا.
وصعد نادي كوكاكولا إلى الدوري المصري الممتاز رفقة كل من فاركو والشرقية للدخان، في حين هبط إلى الدرجة الثانية كل من الإنتاج الحربي ووادي دجلة وأسوان.
وانتهت شركة فيوتشر إف سي من تشكيل مجلس إدارة النادي ليضم المهندس وليد زكي رئيسًا، والكابتن أحمد شوبير نائبًا لرئيس النادي، والدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق، وفي العضوية كل من: النائب علاء عابد، والمهندس محمد حلاوة والمهندس وائل طارق إسماعيل ، والكابتن أيمن منصور والدكتور شريف الجبلي، والكابتن أحمد نجم.
ومن المقرر أن تعلن الشركة رسميًا عن تفاصيل الاستحواذ خلال أيام، والكشف عن خطة النادي واستراتيجيته المعتمدة، في مؤتمر صحفي كبير يحضره نخبة من نجوم كرة القدم.
واتفقت الشركة على اسناد المهمة الفنية للفريق إلي محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي والذي يستعد مع الإدارة لإبرام العديد من الصفقات.