شركة فيوتشر إف سي تستحوذ على نادي كوكاكولا ..وتتفق مع محمد يوسف لقيادة الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استحوذت شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي على نادي كوكاكولا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في قسمه الأول، ليصبح اسمه فيوتشر إف سي بدلا من كوكاكولا.

وصعد نادي كوكاكولا إلى الدوري المصري الممتاز رفقة كل من فاركو والشرقية للدخان، في حين هبط إلى الدرجة الثانية كل من الإنتاج الحربي ووادي دجلة وأسوان.

وانتهت شركة فيوتشر إف سي من تشكيل مجلس إدارة النادي ليضم المهندس وليد زكي رئيسًا، والكابتن أحمد شوبير نائبًا لرئيس النادي، والدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق، وفي العضوية كل من: النائب علاء عابد، والمهندس محمد حلاوة والمهندس وائل طارق إسماعيل ، والكابتن أيمن منصور والدكتور شريف الجبلي، والكابتن أحمد نجم.

ومن المقرر أن تعلن الشركة رسميًا عن تفاصيل الاستحواذ خلال أيام، والكشف عن خطة النادي واستراتيجيته المعتمدة، في مؤتمر صحفي كبير يحضره نخبة من نجوم كرة القدم.

واتفقت الشركة على اسناد المهمة الفنية للفريق إلي محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي والذي يستعد مع الإدارة لإبرام العديد من الصفقات.