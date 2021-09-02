نتيجة مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022..«تعادل مُخيب»

تعرف على نتيجة مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، في افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة، ضمن مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، والتي ااستضافها استاد سيؤول.

تعادل منتخب العراق خارج ملعبه مع كوريا الجنوبية 0-0 على ستاد كأس العالم في سيؤول، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وضغط منتخب كوريا الجنوبية في معظم مراحل المباراة وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في استغلالها، وسط استبسال من دفاع المنتخب العراقي.

ويلتقي ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً، إيران مع سوريا على ستاد آزادي في طهران، والإمارات مع لبنان على ستاد زعبيل في دبي.

ومالت الأفضلية في بداية المباراة لصالح المنتخب الكوري الذي سيطر على الكرة وحاول الضغط على مرمى العراق دون أن ينجح في صنع فرص خطيرة أمام المرمى.

وكانت أولى الفرص لكوريا الجنوبية في الدقيقة 23 عندما أرسل كيم موون-هوان تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى سون هيونغ-مين ليسدد بتسرع خارج الخشبات الثلاث.

وضاعت أخطر الفرصة للمنتخب الكوري إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى ارتقى لها هوانغ وي-جو ولعبها برأسه في اتجاه المرمى لكن المدافع العراقي شيركو كريم أبعد الكرة قبل أن تعبر الخط، لتصل أمام لي جاي-سونغ الذي سدد فوق العارضة (27).

واستمرت المحاولات الكورية عبر الكرات الثابتة من الأطراف، لكن الدفاع العراقي تعامل مع هذه الفرص بقوة وصلابة.

بدأ منتخب العراق الشوط الثاني بصورة أفضل، وحاول مقارعة أصحاب الأرض من خلال الضغط العالي ومحاولة شن الهجمات على مرمى الحارس كيم سيونغ-غيو.

ولكن المنتخب الكوري كاد يخطف هدف التقدم بعدما أرسل هونغ تشول تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى هوانغ هي-تشان غير المراقب ليلعبها برأسه لكن الحارس فهد طالب نجح في التصدي لها (72).

في الدقائق المتبقية رمى المنتخب الكوري بكل أوراقه سعياً للحصول على النقاط الثلاث ولكن دون أن ينجح في الوصول للمرمى.

ولم يعرف النمور طعم الخسارة في أي مباراة بالمرحلة الثانية في التصفيات، ونجح في تسجيل 22 هدف، مع دخول هدف واحد فقط في مرماه خلال 6 مباريات، حيث تقدم بفارق 6 نقاط أمام منتخب لبنان صاحب المركز الثاني والذي تأهل أيضًا للدور النهائي.

ويعتبر المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الرقم القياسي في تمثيل قارة آسيا بنهائيات كأس العالم، حيث أنه بلغ العرس العالمي في جميع النسخ منذ عام 1986.

على الجهة المقابلة، يسعى منتخب العراق إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال المكسيك 1986.

وصعد العراق إلى الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في مجموعاتها خلال المرحلة الثانية، خلف المتصدر إيران في المجموعة الثالثة.

ولم يخسر المنتخب العراقي أي مباراة خلال المرحلة الثانية من التصفيات سوى في الجولة الأخيرة أمام إيران، وهي النتيجة التي أعقبها رحيل المدرب السلوفيني سريشكو كاتانيتش، ليتولى الهولندي ديك ادفوكات المهمة بدلًا منه.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.