رغم ختام الميركاتو الصيفي 2021.. بنزيمة يضغط لتوقيع مبابي مع ريال مدريد

يواصل مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، الضغط على مواطنه كيليان مبابي من أجل القدوم إلى ريال مدريد وعدم التجديد مع باريس سان جيرمان، رغم إغلاق الميركاتو الصيفي 2021 الأربعاء الماضي، مؤكدًا أن هذه الخطوة، آتية بكل تأكيد.

وحاول ريال مدريد تحت قيادة الرئيس فلورنتينو بيريز بكل الطرق، التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي 2021، مستغلاً تبقي عام واحد في عقد اللاعب، إلا أن النادي الباريسي بمعية رئيسه القطري ناصر الخليفي، نجح في الاحتفاظ بالبالغ من العمر 22 ربيعاً.

ورغم إغلاق الميركاتو الصيفي 2021 يوم الأربعاء 1 سبتمبر، إلا أن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة لازال يأمل في رؤية مواطنه كيليان مبابى في صفوف ريال مدريد في المستقبل القريب.

وقال بنزيمة الذي يتواجد حالياً رفقة مبابي مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم 2022، أن مصير اللاعبين الكبار، هو اللعب لريال مدريد وكيليان واحد منهم.

وأوضح ‏كريم بنزيمة “بالطّبع أُريد أن يأتي مبابي لريال مدريد، وسيحدث ذلك عاجلًا أم آجلًا، لديّ علاقة قويّة معه ونحن متوافقان على أرضيّة الملعب.”

يذكر أن كيليان مبابي يتوفر على عقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي لغاية 30 يونيو 2022، ولا يوجد بوادر على تجديد العقد بين الطرفين حتى الآن وفقاً للصحافة الفرنسية، ما يعني إمكانية توقيعه مجاناً مع ريال مدريد في يناير 2022، والقدوم إلى مدريد الصيف القادم.