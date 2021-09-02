إنه مجرد قميص.. دي ماريا عن ارتدائه رقم 7 في مانشستر يونايتد

زعم الدولي الارجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه “لم يهتم” بارتداء القميص رقم 7 المميز مع العملاق الانجليزي مانشستر يونايتد خلال موسمه الوحيد في أولد ترافورد في 2014/15.

واشتهر القميص رقم 7 على مدى عقود من قبل أساطير النادي جورج بست وبريان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو، لكن دي ماريا، الذي لم يتراجع عن انتقاد مانشستر يونايتد منذ رحيله في 2015، كان من بين سلسلة من خيبات الأمل في الآونة الأخيرة بهذا الرقم.

ولا يزال الرقم سبعة ثمينًا لمشجعي مانشستر يونايتد، لكن دي ماريا رفض أهميته حين قال في مقابلة مع قناة “TyC Sports” الأرجنتينية ” في البداية تحدثوا معي كثيرًا عن ذلك (عن قيمة الرقم 7). لقد كان مجرد قميص “.

وأقر دي ماريا، الذي يرتدي الرقم 11 مع باريس سان جيرمان حالياً، في مقابلة العام الماضي، انه كان يفضل ارتداء 11 في مانشستر يونايتد لكنه اجبر على القميص رقم 7.

وقال دي ماريا حينها “في ريال مدريد، تم أخذ الرقم 11 بالفعل، لذا حصلت على 22. في مانشستر يونايتد أعطوني رقم 7، لم يكن لدي خيار. كنت أرغب في 11 ولكن ها نحن. [في باريس سان جيرمان]، كان لدي خيار، لذلك اخترت 11! “.

في الحقيقة، تبدو تعليقات دي ماريا منذ مغادرته مانشستر يونايتد بعيدة كل البعد عما قاله عندما كان في النادي بالفعل، ففي حديثه في عام 2014 بعد انضمامه من ريال مدريد، قال الأرجنتيني، أن ارتداء الرقم 7 يحفزه أكثر، حتى أنه يحمل وشماً بهذا الرقم على ذراعه.

كما قال في ذلك الوقت، متناقضًا بشكل كبير مع رأيه بشأن هذه المسألة الآن “عندما ترتدي قميصًا كان يرتديه أمثال ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو، فهذا شيء سيسعدك دائمًا”.

وأضاف “حقيقة أن النادي اختار إعطائي رقم القميص هذا يعطيني أيضًا دفعة كبيرة من الثقة، ولهذا السبب أنا سعيد جدًا بحصولي على هذا الرقم.”

وعن سبب فشله في أولد ترافورد رغم انتقاله بمبلغ قياسي في ذلك الوقت بلغ 60 مليون جنيه استرليني، قال دي ماريا في المقابلة مع القناة الأرجنتينية “مشكلتي في مانشستر كانت المدرب. كان التعامل مع “لويس فان خال” أسوأ ما في مسيرتي.”

وتابع “كنت أسجل وأساعد، وفي اليوم التالي كان يظهر لي، أن تمريراتي في غير محلها. لقد شردني من يوم إلى آخر، ولم يكن يحب أن يظهر اللاعبون أكثر منه في الصورة “.