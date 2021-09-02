بث مباشر الامارات ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمباراة الامارات ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، في افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة، ضمن مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021.

يستقبل منتخب الامارات نظيره منتخب لبنان على استاد زعبيل بنادي الوصل بمدينة دبي، في مباراة نارية بالمرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم منتخبات “سوريا، كوريا الجنوبية، إيران، والعراق”.

تنطلق صافرة بداية مباراة الامارات ولبنان في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الامارات ولبنان في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 على قناة Ssc 7 بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الغامدي، كما تنقل على القنوات الاماراتية الرياضية (قناة أبو ظبي الرياضية – قناة دبي الرياضية).

وحسم منتخب الامارات تأهله إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة السابعة في دور مجموعات المرحلة الثانية برصيد 18 نقطة.

وبعد 5 أيام فقط من مواجهة منتخب لبنان، سيكون المنتخب الاماراتي على موعد ناري جديد أمام المنتخب السوري في الجولة الثانية من التصفيات يوم 7 سبتمبر.

على الجانب الآخر جاء تأهل المنتخب اللبناني الى المرحلة النهائية من التصفيات بعدما احتل وصافة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر منتخب كوريا الجنوبية بفارق 6 نقاط.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الأرز، كان قد دشن استعداداته لمواجهة الأبيض بمعسكر في مدينة أنطاليا التركية بإشراف مديره الفني الجديد التشيكي ميلان هاشيك، في أغسطس الجاري الذي تسلم زمام الأمور في قيادة المنتخب في يوليو الماضي خلفاً للوطني جمال طه الذي انتهى عقده.

وخاض منتخب لبنان مباراة ودية يوم 27 أغسطس الجاري أمام نادي الفجيرة الاماراتي ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم قطر 2022، وحقق منتخب الأرز الفوز بثنائية نظيفة، قبل أن يحقق الفوز امام جيبوتي بهدف دون رد في بطولة كأس العرب.

ويرجع تاريخ عدد المواجهات المباشرة بين المنتخبين الى 12 مباراة، فاز منتخب الإمارات في سبع مباريات، مقابل فوز وحيد لمنتخب لبنان، وكان التعادل حاضرًا في أربع مباريات.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.