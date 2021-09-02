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شاهد فيديو اهداف مباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022، التي أقيمت ظهر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 على ملعب باناسونيك بمدينة سويتا اليابانية، وانتهت بفوز قاتل لعمان في الدقائق الأخيرة، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية التي تضم السعودية والصين وأستراليا وفيتنام.
وأسقط منتخب عمان، المصنف الأول على قارة آسيا «منتخب اليابان»، بهدف دون رد في عقر داره بمدينة سويتا بالجولة الأولى من تصفيات مونديال قطر 2022، سجله اللاعب البديل عصام الصبحي في الدقيقة 88 بعد 4 دقائق فقط من مشاركته بدلاً من الأغبري.
ولم يسبق للاحمر العماني تحقيق أي فوز في تاريخ مواجهاته المباشرة مع منتخب اليابان، سواء الرسمية أو الودية، إلا أنه أظهر قدرات كبيرة في عملية تدوير الكرة والسيطرة معظم فترات مباراة اليوم، والتي شهدت حضور 5 آلاف مشجع ياباني لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، ليتمكن في نهاية المطاف بتحقيق فوز مستحق للغاية.
ونجح منتخب عمان في انهاء الشوط الأول متعادلاً في النتيجة من دون أهداف بفضل تألق حارسه فايز الرشيدي الذي تصدى لثلاث كرات صعبة من مهاجمي الكومبيوتر الياباني.
وفي الدقائق الخمس الأخيرة، قرر برانكو – مدرب عمان- إشراك نجم هجوم نادي السويق العماني «عصام الصبحي» بدلاً من الأغبري، ليسجل الصبحي هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 89 بعد متابعة لعرضية صلاح اليحيائي.
ومرر صلاح اليحيائي كرة عرضية في ارتفاع قاتل من الرواق الأيمن الذي ركزت عليه عمان طيلة ال90 دقيقة، لتجد عصام الصبحي الهارب على القائم القريب من الرقابة، ليودعها بلمسة واحدة على أقصى يمين حارس المرمى، لتنطلق الاحتفالات بعدها في العاصمة العمانية مسقط، بدخول المنافسة المبكرة أمام عمالقة المجموعة الثانية.
وخاض منتخب عمان مباراة اليوم ضد اليابان بخطة 4-4-1-1، وشهدت تواجد معظم اللاعبين الذين لعبوا تحت إمرة المدرب الكرواتي برانكو إيانكوفيتش في المباريات الأخيرة من المرحلة الثانية بهذه التصفيات.
شاهد فيديو هدف عمان التاريخي امام اليابان
هدف الصبحي من قناة SSC السعودية
هدف الصبحي من القناة الرياضية العمانية
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو اهداف مباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 «الصبحي يُعطل الكومبيوتر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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