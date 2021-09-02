نتيجة مباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022..«الاحمر يكسر قيود المستحيل»

تعرف على نتيجة واحداث مباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022، التي أقيمت ظهر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 على ملعب باناسونيك بمدينة سويتا اليابانية في افتتاح مباريات المجموعة الثانية التي تضم السعودية والصين وأستراليا وفيتنام.

أسقط منتخب عمان، المصنف الأول على قارة آسيا «منتخب اليابان»، بهدف دون رد في عقر داره بمدينة سويتا بالجولة الأولى من تصفيات مونديال قطر 2022، سجله اللاعب البديل عصام الصبحي في الدقيقة 88 بعد 4 دقائق فقط من مشاركته بدلاً من الأغبري.

ولم يسبق للاحمر العماني تحقيق أي فوز في تاريخ مواجهاته المباشرة مع منتخب اليابان، سواء الرسمية أو الودية، إلا أنه أظهر قدرات كبيرة في عملية تدوير الكرة والسيطرة معظم فترات مباراة اليوم، والتي شهدت حضور 5 آلاف مشجع ياباني لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، ليتمكن في نهاية المطاف بتحقيق فوز مستحق للغاية.

ونجح منتخب عمان في انهاء الشوط الأول متعادلاً في النتيجة من دون أهداف بفضل تألق حارسه فايز الرشيدي الذي تصدى لثلاث كرات صعبة من مهاجمي الكومبيوتر الياباني.

وقدم رجال المدير الفني برانكو إيفانكوفيتش مستوى هجومي جيد حصلوا بفضله على 6 ركلات ركنية مقابل 4 ركلات لليابان، إلا أن سوء تمركز المهاجم خالد الهاجري حال دون تهديد حقيقي لحارس اليابان خلال ال45 دقيقة الأولى.

مع بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم الاماراتي محمد عبد الله حسن ركلة جزاء لصالح الاحمر العماني، بداعي لمس للكرة باليد من مدافع اليابان “يوتو ناجاتومو” داخل صندوق العمليات في الدقيقة 51.

لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد “فار” قرر الحكم محمد عبد الله حسن تغيير رأيه، وإلغاء ركلة الجزاء، رغم أن الإعادة التلفزيونية أوضحت تعمد المدافع إبعاد عرضية «عبد الله فواز» بالمرفق من أمام خالد الهاجري.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة، قرر برانكو – مدرب عمان- إشراك نجم هجوم نادي السويق العماني «عصام الصبحي» بدلاً من الأغبري، ليسجل الصبحي هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 89 بعد متابعة لعرضية صلاح اليحيائي.

ومرر صلاح اليحيائي كرة عرضية في ارتفاع قاتل من الرواق الأيمن الذي ركزت عليه عمان طيلة ال90 دقيقة، لتجد عصام الصبحي الهارب على القائم القريب من الرقابة، ليودعها بلمسة واحدة على أقصى يمين حارس المرمى، لتنطلق الاحتفالات بعدها في العاصمة العمانية مسقط، بدخول المنافسة المبكرة أمام عمالقة المجموعة الثانية.

وخاض منتخب عمان مباراة اليوم ضد اليابان بخطة 4-4-1-1، وشهدت تواجد معظم اللاعبين الذين لعبوا تحت إمرة المدرب الكرواتي برانكو إيانكوفيتش في المباريات الأخيرة من المرحلة الثانية بهذه التصفيات.

وشارك مع منتخب سلطنة عمان كل من علي البوسعيدي وأمجد الحارثي كأظهرة على طرفي الملعب، وفي قلب الدفاع جمعة الحبسي وأحمد الخميسي.

ورغم مشاركته كأساسي معظم الوقت، جلس هداف عمان عبد العزيز المقبالي على دكة البدلاء دون مشاركة في الشوط الثاني، ولعب بدلاً منه خالد الهاجري الذي خيب الآمال بتحركاته وتمركزه السيء داخل منطقة جزاء اليابان.

أما منتخب اليابان فقد بدأ بتشكيلة مكونة من “جوندا شويتشي” في حراسة المرمى، ومايا يوشيدا وهيروكي ساكاي ويوتو ناجاتومو في خط الدفاع، بينما لعب الخماسي ناوميتشي ويدا وإيتو جونيا ودايتشي كامادا وجينكي هاراجوتشي وجاكو شيباساكي وواتارو إيندو في خط الوسط، وفي الهجوم تواجد لاعب واحد كان يويا أوساكو.