تشكيلة عمان الاساسية امام اليابان في افتتاح المرحلة الاخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

يفتتح منتخب عمان مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 في الجولة الأولى من المرحلة الاخيرة بتصفيات كأس العالم 2022 حين يحل ضيفًا على اليابان في ملعب باناسونيك سويتا.

وأعلن المدير الفني لمنتخب عمان برانكو إيفانكوفيتش تشكيلة الفريق الاساسية التي ستخوض مباراة اليوم ضد اليابان، وشهدت تواجد معظم اللاعبين الذين خاض بهم المباريات الأخيرة في المرحلة الثانية من التصفيات.

في حراسة المرمى يتواجد الحارس المتميز فايز الرشيدي، وأمامه علي البوسعيدي وأمجد الحارثي كأظهرة على طرفي الملعب، وفي قلب الدفاع جمعة الحبسي وأحمد الخميسي.

ورغم مشاركته كأساسي معظم الوقت، سيجلس هداف عمان عبد العزيز المقبالي على دكة البدلاء، وسيشارك بدلاً منه خالد الهاجري الذي أثبت نفسه بقوة في كل مشاركة له سواء كبديل أو كأساسي.

وسيساعد خالد الهاجري في الخط الأمامي اللاعب المنذر العلوي، ومن خلفه صانع الألعاب صلاح اليحيائي صاحب التمريرات المميزة.

تشكيلة عمان ضد اليابان اليوم

فايز الرشيدي

علي البوسعيدي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أمجد الحارثي

حارب السعدي

زاهر الاغبري – صلاح اليحيائي – عبد الله فواز

المنذر العلوي – خالد الهاجري

تشكيلة اليابان الاساسية

جوندا شويتشي – مايا يوشيدا – هيروكي ساكاي – يوتو ناجاتومو – ناوميتشي ويدا – إيتو جونيا – دايتشي كامادا – جينكي هاراجوتشي – جاكو شيباساكي – واتارو إيندو – يويا أوساكو