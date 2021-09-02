بث مباشر : شاهد مباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة عمان واليابان على رابط يلا شوت في افتتاح مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتنطلق مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر بلقاء عمان واليابان في تمام الساعة 10:14 بتوقيت جرينيتش، 12:14 بتوقيت مصر، 13:14 بتوقيت السعودية، 14:14 بتوقيت سلطنة عمان (مسقط).

وحصلت قناة SSC 7 السعودية على حقوق البث المباشر للمباراة وتم تكليف المعلق «سمير المعيرفي» بالتعليق على اللقاء كما تنقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية الاماراتية الأولى.

يقع تردد قناة SSC أو الشركة الرياضة السعودية، على القمر الصناعي Arabsat 2B اتجاه 30.5 شرقًا بتردد 12418 استقطاب أفقي، وترميز 27500، ومعامل تصحيح 4/3.

ولن تنقل المباراة على القناة الرياضية العمانية الفضائية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بعدما حصلت قنوات SSC على النقل الحصري للمباريات على البث الفضائي، لكن القناة الرياضية المحلية ستقوم بنقل المباراة على البث الأرضي الرقمي بنظام (DVB-T2 /HEVC) والذي سيكون داخل حدود السلطنة فقط.

وسيُنقل بث مباشر جميع المباريات الأخرى التي ستقام اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 في دور مجموعات المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 على نفس القناة SSC بتعليق معلقين من السعودية.

وسيستضيف ملعب باناسونيك في مدينة سويتا اليابانية لقاء منتخب عمان ومنتخب اليابان بحضور 5 آلاف متفرج فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا التي كادت تلغي أولمبياد طوكيو هذا الصيف، ويُدير اللقاء الحكم الإماراتي «محمد عبد الله حسن».

وترجع آخر مواجهة بين عمان واليابان إلى دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، عندما انتهى اللقاء بفوز صعب للكومبيوتر الياباني بهدف دون رد سجله جينكي هاراغوتشي من ركلة جزاء، واستضاف اللقاء ملعب مدينة زايد الرياضية.

لم يحقق منتخب سلطنة عمان أي فوز على نظيره الياباني منذ عام 1997 حتى الآن، واكتفى الأحمر بالحصول على نقطتين فقط من اليابان، المرة الأولى في عام 1997 بالتعادل 1/1 ضمن تصفيات مونديال فرنسا 98، وتكررت نفس النتيجة في عام 2008 ضمن تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010.

اليابان 0-1 عمان

ملعب باناسونيك سويتا (مدينة سويتا – اليابان)

تصفيات كأس العالم 2022 (المرحلة الثالثة – المجموعة B – الجولة الأولى)

انتهت

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى قمم مباريات اليوم بين اليابان وعمان.

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تشكيلة عمان ضد اليابان اليوم : فايز الرشيدي – علي البوسعيدي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أمجد الحارثي – حارب السعدي – زاهر الاغبري – صلاح اليحيائي – عبد الله فواز – المنذر العلوي – خالد الهاجري.

تشكيلة اليابان الاساسية اليوم: جوندا شويتشي – مايا يوشيدا – هيروكي ساكاي – يوتو ناجاتومو – ناوميتشي ويدا – إيتو جونيا – دايتشي كامادا – جينكي هاراجوتشي – جاكو شيباساكي – واتارو إيندو – يويا أوساكو.

بداية الشوط الأول..

10″ سيطرة ميدانية لمنتخب اليابان، وانكماش واضح من عمان

27″ بطاقة صفراء للاعب عمان “عبد الله فواز”

28″ فايز الرشيدي – حارس مرمى عمان – ينقذ هدف محقق بتصد مذهل لتصويبة من داخل منطقة الجزاء للاعب يويا أوساكو الذي تسلم تمريرة طولية بشكل رائع ثم سدد على الفور من مسافة 8 ياردات تقريبًا، لكن الرشيدي بسرعة ردة فعل أبعدها بكف يده اليمنى.

35″ صمود كبير من جانب منتخب عمان امام محاولات اليابان سواء الاختراق او العرضيات

36″ بطاقة صفراء لجناح منتخب اليابان “إيتو جونيا”

40″ عرضية خطيرة للغاية لصالح منتخب عمان لكن تمركز خالد الهاجري لم يساعده على خطف العرضية بالرأس ليشتتها المدافع.

42″ المنذر العلوي أووووووه..تصويبة قوية لمنذر داخل منطقة الجزاء ترتطم في قدم أحد المدافعين وتصعد لتعبر من فوق العارضة إلى ركنية.

42″ ظهور بعض المشجعين لعمان في المدرجات.

43″ ضغط من جانب منتخب عمان في هذه الأثناء.. وحصول حارب السعدي على خطأ من مكان حساس، على بُعد 30 ياردة فقط من مرمى اليابان.

44″ صلاح الأحيائي ينفذ الركلة الحرة المباشرة بتمريرة عرضية تمر من أمام جميع اللاعبين

45″ دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع

45+1″ صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل 0-0

أداء رائع من منتخب عمان خلال الشوط الأول على الصعيدين الدفاعي والهجومي

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كل ما ينقص منتخب عمان هو التمركز الهجومي الصحيح وعدم التسرع فقط امام المنطقة

استراحة

بداية الشوط الثاني

47″ ضغط مبكر من عمان على دفاع اليابان

46″ التغيير الأول في المباراة لليابان بنزول فوروهاشي بدلاً من هاراجوتشي.

51″ أوووووووه…ركلة جزاء لصالح منتخب عمان، بعد عرضية من عبد الله فواز داخل المنطقة أبعدها مدافع اليابان باليد!!

53″ الحكم يراجع تقنية الفار !!!

54″ الحكم يلغي ركلة الجزاء رغم وضوح لمسة اليد وتعمد استخدام المرفق لابعاد العرضية من المدافع!!

54″ إلغاء غريب جدا لركلة الجزاء.. ظلم تحكيمي جديد لعمان بعد قصة مباراة قطر في المرحلة الثانية

63″ التغيير الثاني لليابان بنزول دوان ريتسو بدلاً من إيتو.

64″ بطاقة صفراء للاعب عماد أمجد الحارثي.

70″ التغيير الثالث لليابان بنزول تاكيفوسا كوبو بدلاً من كامادا (كوبو لاعب ريال مدريد).

71″ التغيير الأول لعمان بنزول أرشد العلوي بدلاً من منذر العلوي.

84″ تغيير هجومي لمنتخب عمان في توقيت حساس من المباراة بنزول نجم نادي السويق العماني “عصام الصبحي” بدلاً من زهير الاغبري.

88″ جووووووووووووووووووووول…عمان تسجل هدف قاااااتل!!! عصام الصبحي الذي شارك كبديل في الدقيقة 84، يستقبل عرضية جميلة من صلاح اليحيائي داخل منطقة العمليات ليودعها في المرمى بلمسة واحدة..

90″ الحكم يضيف خمس دقائق كوقت بدل من ضائع.

93″ تغييران لمنتخب عمان بنزول فهمي دربين وعبد الله الغيلاني بدلاً من صلاح اليحيائي وعبد الله فواز.

95″ انتهت!

شاهد فيديو هدف عصام الصبحي في مرمى اليابان من هنا

مبروك فوز عمان الأول على اليابان في تاريخ المواجهات المباشرة.

نتيجة مباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022..«الاحمر يكسر قيود المستحيل»