موعد مباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة عمان واليابان في افتتاح مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، والمقرر لها ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا السعودية وفيتنام وأستراليا والصين.

تُفتتح مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر بلقاء عمان واليابان في تمام الساعة 10:14 بتوقيت جرينيتش، 12:14 بتوقيت مصر، 13:14 بتوقيت السعودية، 14:14 بتوقيت سلطنة عمان (مسقط).

سيستضيف ملعب باناسونيك في مدينة سويتا اليابانية لقاء منتخب عمان ومنتخب اليابان بحضور 5 آلاف متفرج فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا التي كادت تلغي أولمبياد طوكيو هذا الصيف، ويُدير اللقاء الحكم الإماراتي «محمد عبد الله حسن».

وتنقل قناة SSC 7 السعودية المباراة بتعليق «سمير المعيرفي»، ويقع تردد القناة على القمر الصناعي Arabsat 2B اتجاه 30.5 شرقًا بتردد 12418 استقطاب أفقي، وترميز 27500، ومعامل تصحيح 4/3.

وستنقل نفس القناة جميع المباريات الأخرى التي ستقام اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 في دور مجموعات المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وترجع آخر مواجهة بين عمان واليابان إلى دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، عندما انتهى اللقاء بفوز صعب للكومبيوتر الياباني بهدف دون رد سجله جينكي هاراغوتشي من ركلة جزاء، واستضاف اللقاء ملعب مدينة زايد الرياضية.

أما آخر لقاء جمع عمان باليابان في تصفيات كأس العالم، فيرجع إلى تاريخ 14 نوفمبر 2012، ضمن تصفيات مونديال البرازيل 2014، وانتهت بفوز اليابان في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بنتيجة 2/1، وسجل هيروشي كيوتاكي هدف التقدم، وعدل النتيجة احمد مبارك كانو في الدقيقة 77، وقبل دقيقة من نهاية اللقاء سجل شينجي أوكازاكي هدف الفوز القاتل.

لم يحقق منتخب سلطنة عمان أي فوز على نظيره الياباني منذ عام 1997 حتى الآن، واكتفى الأحمر بالحصول على نقطتين فقط من اليابان، المرة الأولى في عام 1997 بالتعادل 1/1 ضمن تصفيات مونديال فرنسا 98، وتكررت نفس النتيجة في عام 2008 ضمن تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010.

تشكيلة عمان ضد اليابان اليوم : فايز الرشيدي – علي البوسعيدي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أمجد الحارثي – حارب السعدي – زاهر الاغبري – صلاح اليحيائي – عبد الله فواز – المنذر العلوي – خالد الهاجري.

تشكيلة اليابان الاساسية اليوم: جوندا شويتشي – مايا يوشيدا – هيروكي ساكاي – يوتو ناجاتومو – ناوميتشي ويدا – إيتو جونيا – دايتشي كامادا – جينكي هاراجوتشي – جاكو شيباساكي – واتارو إيندو – يويا أوساكو.