الامارات | عمرها 100 سنة.. عجوز تدخل التاريخ من أوسع الأبواب (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 100 سنة.. عجوز تدخل التاريخ من أوسع الأبواب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعجوز الأميركية إديث مورواي تراينا ظهرت خلاله بملابس رياضية مخصصة لرباعات رفع الأثقال، وقد حملت بعيد ميلادها ال 100 أثقالًا وصلت إلى 68 كلغم وسط دهشة الحضور، لتدخل التاريخ من أوسع الأبواب.

وقال موقع جينيس للأرقام القياسية إن "إديث مورواي دخلت الموسوعة بعدما أصبحت أكبر رباعة في العالم"، وأضاف "المُعلمة السابقة أبهرت الجمهور والحكام، برفعها أثقالًا تراوحت بين 40 و150 رطلًا (18 إلى 68 كلغم)، برشاقة مُنقطعة النظير".

وتقول العجوز الأميركية: "بصفتي فنانة، كان التصفيق دائمًا جزءًا مهمًا جدًا من استمتاعي، ما دمت أستطيع الحصول على قليل منه، وكنت أشعر بسعادة أكبر في كل مرة أنال فيها مزيدًا ومزيدًا من التصفيق.. بمجرد أن اكتشف الناس عمري، وأنني كنت أفعل كل هذه الأشياء حرصوا على مُتابعتي بنحو أكبر، والانتباه إليّ أكثر".

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