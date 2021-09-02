الامارات | رونالدو يحتفل بأجمل ليلة مع المنتخب البرتغالي.. هدف الفوز "تاريخي" (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحتفل بأجمل ليلة مع المنتخب البرتغالي.. هدف الفوز "تاريخي" (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي بعدد الاهداف على مستوى المنتخبات في التاريخ بعدما سجّل هدفه الـ 110 قبل ان يضيف هدفاً ثانيا اهدى منتخب بلاده فوزا مجنونا على حساب ايرلندا 2-1 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم الاربعاء.

وتخطى رونالدو رقم الدولي الايراني السابق علي دائي الذي كان يتساوى معه قبل المباراة بـ109 اهداف.

وقال رونالدو بعد المباراة "انا سعيد للغاية، ليس فقط لأنني كسرت الرقم القياسي، بل للحظة الاستثنائية التي عشناها معا".

وتابع "يجب ان اثمّن ما فعله الفريق، آمنا حتى النهاية. انا سعيد جدا".

تحتل البرتغال صدارة المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات امام صربيا الثانية بفارق ثلاث نقاط إلا انها تملك مباراة اقل.

يتأهل اصحاب المركز الاول في كل مجموعة مباشرة الى النهائيات في قطر، بينما يخوض اصحاب المركز الثاني مواجهات الملحق.

انتفاضة بعد النكسة

ليلة الدون بدت للوهلة الاولى صعبة عندما اهدر ابن الـ 36 عاما ركلة جزاء في الدقيقة 15، لكنه عاد وجدّد التأكيد على مكانته الرفيعة بتسجيله هدفين قاتلين منحا البرتغال اولا التعادل قبل ان يقلب الطاولة على الضيوف بهدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل عن الضائع اكدت فوز البرتغال بنهاية المباراة.

وبعدما أضاع رونالدو العائد الى مانشستر يونايتد الانجليزي من يوفنتوس الإيطالي مؤخرا، ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع ايرلندا جيف هندريك على برونو فرنانديش كما اكدّت تقنية الحكم المساعد (في أيه آر)، لكن رونالدو أضاعها بعدما تصدى لها الحارس الإيرلندي غافن بازونو (15).

احتاج البرتغاليون للانتظار طويلا من اجل ادراك التعادل، فكان رونالدو في المكان المناسب ليتابع كرة عرضية متقنة من غونسالو غيديش داخل شباك الحارس بازونو (89).

وبينما كانت المؤشرات الى خروج المنتخبَين بنقطة، كان للدون رأي آخر إذ تمكن برأسية جديدة ومن تمريرة عرضية لجواو من اشعال فرحة جنونية للاعبين البرتغاليين.

الامر السيئ الوحيد في هذه الليلة بالنسبة لرونالدو انه نال بطاقة صفراء بسبب احتفاله بعد هدفه الثاني، ليغيب عن مباراة البرتغال المقبلة امام اذربيجيان بداعي الإيقاف.

ورفع كريستيانو رصيده من الاهداف الى ثلاثة في التصفيات الحالية.

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