مونديال 2022: بداية جيدة للسنغال وصعبة للفراعنة وليبيا

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دكار: استهلت السنغال، وصيفة بطلة القارة السمراء 2019، مشوارها في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوز ثمين على ضيفتها توغو 2-صفر الاربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وانتظرت السنغال الشوط الثاني لترجمة أفضليتها عبر قائدها هداف ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه وتحديدا في الدقيقة 56، قبل أن يطمئن مدافع باريس سان جرمان عبدو ديالو أنصار "أسود التيرانغا" بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 81.



وتلتقي ناميبيا مع الكونغو الخميس في ختام الجولة الأولى.

وفي المجموعة السادسة، حقق المنتخب المصري فوزا صعبا على ضيفه الأنغولي 1-صفر بملعب الدفاع الجوي في القاهرة سجله لاعب وسط الاهلي محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

وكانت البداية لصالح الضيوف الذين ضغطوا بقوة وكانوا اقرب الى افتتاح التسجيل عندما مرر فريدي باليندي كرة عرضية الى فلاديمير إيدسون دون أي رقابة فسددها بجوار القائم الايمن (3).

ورد الفراعنة بهجمة سريعه فاخترق احمد ابو الفتوح الجبهة اليسري وتعرض لعرقلة ليحصل على ركلة جزاء انبرى لها افشه على يمين الحارس هوغو ماركوس (5).

وأهدر حسين الشحات فرصة التعزيز بعد دقيقتين عندما تلقى كرة من أحمد سيد زيزو سددها برعونة بجوار القائم الايمن.

وكادت أنغولا تدرك التعادل عندما تلقى فابيو آبرو كرة داخل المنطقة فراوغ محمود حمدي الونش وسددها بجوار القائم الايمن (8).

وتبادل محمد شريف وافشة الكرة قبل ان يمررها الاخير الى زيزو الذي سددها بقوة ابعدها المدافع نوريو فورتونا الى ركنية.

وكاد شريف يضيف هدفا ثانيا (45) بعدما سدد كرة من داخل المنطقة علت العارضة.

وضغط الفراعنة مطلع الشوط الثاني وسدد أفشة كرة من حافة المنطقة اصطدمت بالمدافع نوريو فورتونا ومرت بجوار القائم الأيمن (48).

وانحصر اللعب في وسط الملعب وتبادل المنتخبان السيطرة والاستحواذ مع محاولات هجومية دون خطورة على المرميين حتى الدقيقة 89 عندما سدد شريف كرة قوية أبعدها ماركوس بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع.

ليبيا تفوز على الغابون

وتتقاسم مصر صدارة المجموعة مع ليبيا التي قلبت الطاولة على ضيفتها الغابون وتغلبت عليها 2-1 في بنغازي.

وبكرت الغابون بالتسجيل عبر أندريه بوكو في الدقيقة 11، لكن ليبيا أدركت التعادل بعد 16 دقيقة عبر المدافع علي سلامة، قبل أن يخطف المدافع الاخر سند الورفلي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وفي الجولة الثانية، تحل مصر ضيفة على الغابون الاحد المقبل، وليبيا على أنغولا الثلاثاء المقبل.

وفرطت غينيا في فوز في المتناول على حساب مضيفتها غينيا بيساو وسقطت في فخ التعادل 1-1 ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وبكرت غينيا بالتسجيل عبر مهاجم لوكوموتيف موسكو الروسي فرانسوا كامانو في الدقيقة السابعة، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بواسطة مهاجم أجاكسيو الفرنسي جوزيف منديش في الدقيقة 51.

المغرب يواجه السودان

ويلتقي المغرب مع السودان غدا في الرباط ضمن المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الثالثة، تعادلت جمهورية افريقيا الوسطى مع الرأس الاخضر بهدف لتريزور تروبيت (53) مقابل هدف لجوليو تافاريس (36).

وتلتقي نيجيريا مع ليبيريا ضمن المجموعة ذاتها بعد غد الجمعة.

وفي المجموعة الخامسة، حققت مالي فوزا صعبا على ضيفتها رواندا بهدف وحيد سجله اداما تراوري في الدقيقة

وفي المجموعة ذاتها، تلعب كينيا مع اوغندا الخميس.

وتشهد المرحلة الثانية من التصفيات مشاركة 40 منتخبا وزعت على 10 مجموعات من أربع منتخبات يلعبون فيما بينهم جولات ذهاب وإياب. وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة إلى الدور النهائي حيث سيتم تحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة الى مونديال قطر 2022.