النني يقترب من العودة للتجربة التركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

زعمت تقارير تركية، اليوم الخميس، أن نادي بشكتاش قدم عرضا رسميا لأرسنال الإنجليزي من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد النني لاعب الجانرز.

وبحسب الأنباء التي أوردتها قناة NTV SPOR، فإن النادي صاحب القميص الأسود والابيض يرغب في التعاقد مع محمد النني قادما من أرسنال.

وأوضحت أن في حال تمت الصفقة، فسيتم قيد الدولي المصري في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويشارك بشكتاش في دوري الأبطال بالمجموعة الرابعة التي تضم كل من سبورتينج لشبونة، بوروسيا دورتموند وأياكس.

وسبق للنني اللعب بين صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة خلال الفترة بين سبتمبر 2019 وحتى أغسطس 2020.

جدير بالذكر أن فترة الانتقالات في الدوري التركي لم تغلق أبوابها بعد، عكس الحال في الدوريات الخمس الكبرى التي أغلقت الميركاتو في الساعات الأخيرة ليوم 31 أغسطس الماضي.