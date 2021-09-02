"العودة بقناع طبي ".. مصدر بالأهلي لمصراوي يحدد مدة غياب أكرم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تلقى الجهاز الطبي للاهلي تقريراً كاملاً عن حالة لاعب الوسط أكرم توفيق والذي تعرض للإصابة في مران المنتخب الوطني أثر تدخل عنيف من زميله رمضان صبحي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس إن التشخيص النهائي لإصابة أكرم توفيق هو شرخ في عظمة الوجه أسفل العين.

وأضاف:" الإصابة في مكان حساس بعض الشئ وتحتاج إلي حذر شديد في الفترة المقبلة حتي لا تتفاقم الأمور".

وأوضح:" اكرم توفيق سيغيب لفترة تصل الي 3 أسابيع ويمكنه المشاركة في المران بعدها بحذر".

وأنهى " نجهز حالياً قناع طبي وقائي ليرتديه اللاعب ويمكنه المشاركة به في التدريبات ثم بعدها في المباريات".

الجدير بالذكر أن أكرم توفيق كان قد ارتدي قناعاً قبل عامين أثناء اعارته لنادي الجونة بسبب إصابته في الحاجز الأنفي .