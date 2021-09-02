بارالمبياد طوكيو.. الزيات يضمن الفضية في التايكوندو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حقق محمد الزيات لاعب المنتخب المصري للتايكوندو البارالمبي، الميدالية الفضية في منافسات وزن 61كجم، ضمن دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

تفوق الزيات في مباراة دور نصف النهائي أمام الروسي دانييل سيدوروف بعد استبعاد البطل الروسي بسبب ضربة خطر في وجه الزيات.

وكانت النتيجة تشير إلى تفوق البطل الروسي بنتيجة (24-8)، قبل أن يرتكب اللاعب خطأ تم من خلالها استبعاده.

وكان الزيات تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على الفرنسي بوفا كونج بنتيجة 22-10، ليتأهل للدور نصف النهائي.

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين، وجميعهم في منافسات رفع الأثقال.