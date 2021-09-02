فتحي مبروك: البدري مظلوم ومعذور.. لكن شكل المنتخب لم يُرض الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أكد فتحي مبروك مدرب الأهلي السابق، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول مظلوم ومعذور، مضيفًا في الوقت ذاته أن شكل الفريق لم يُرضِ الجماهير.

وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا على أنجولا بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو "أون سبورت"، قال مبروك: "البدري يعاني من حملة انتقادات كبيرة، البدري مظلوم ومعذور، لم يكن هناك معسكر واللاعبون يعانون من إجهاد واضح بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة".

وتابع: "الشكل لم يكن مرضيا للجماهير، لكن في النهاية حققنا 3 نقط مهمة في ظل تلك الظروف".

وواصل: "أحمد أبو الفتوح هو أكثر من لفت نظري بين لاعبي المنتخب، اللاعب قدم أداء هجومي جيد وتسبب في ركلة الجزاء".

وأتم: "مباراة الجابون ستكون أفضل، وإن شاء الله سنفوز وسنعود بالثلاث نقاط".

جدير بالذكر أن مصر تتواجد بالمجموعة السادسة رفقة ليبيا، الجابون وأنجولا.